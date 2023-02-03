Al poliçeyi, ver üst kurul delegeliğini

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin'in belediyeyi adeta babasının çiftliği gibi yönettiği ortaya çıktı. Geçen hafta, İyi Parti Genel Merkezi tarafından Bursa üst kurul delegeliğine seçilen Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin, bunun karşılığında iki belediyenin sigorta işlerini, piyasanın çok üstünde rakamlarla, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun şirketine verdiği ortaya çıktı.Bu durum parti içerisinde büyük gerginliğe neden oldu. Bazı partililerin "26 bin üyesi olan Bursa'da adam mı kalmadı ki, Çanakkale'nin iki belediye başkanı Ankara delegesi olarak yazıldı. Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tevfik Demir ile Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü listede yok. Çanakkale'den iki ilçe belediye başkanı var. Al poliçeyi, ver üst kurul üyeliğini. Bakalım Meral Hanım buna ne diyecek" diyerek tepkilerini dile getirdi.Başkan Ünal Çetin'in, belediyenin araç filosunun sigorta sözleşmeleri de ortaya çıktı. Belgelerde belediyeye ait bir aracın trafik sigortası poliçesini kesen acentenin, Selçuk Türkoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olduğu belirlendi.