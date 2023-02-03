Babacan’dan ‘Aferin’ çarkı

DEVA Partili Babacan'ın 6'lı Masa'nın mutabakat metnini överken, "Avrupa bile aferin diyecek" sözleri tepki topladı. Memleket Partisi lideri İnce, "Siyaset vatandaş için yapılır" diyerek tepki gösterdi.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında bir canlı yayında kullandığı "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler: 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek" ifadelerine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, sosyal medya hesabından "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır" paylaşımında bulundu. Babacan katıldığı başka bir yayında 'Aferin' ifadesini kullandığını reddederek çark etti. Babacan, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürüp, "Türkiye'ye gıpta ile bakacak, gıpta ile. Avrupa bile Türkiye'ye diyecekti" diyerek çark etti.