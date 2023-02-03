İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.