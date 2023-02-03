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Giriş Tarihi: 3.2.2023 22:34

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim ve Fatih’te gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken araçlar ise tek tek arandı.

İHA
İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR ARANDI

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik didik aradı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması
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