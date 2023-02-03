İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Kemal Bey’in adaylığını onaylatmak için masa kuruldu ise onay makamı değiliz!

ÖZLALE: TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK

"6'lı Masa'nın adayını henüz belirlememesi çok eleştiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir tarih ortaya attı ve 13 Şubat'ta adayın belirleneceğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Özlale, "Bizim Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat'ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey'in TV açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BİZ KAZANACAK ADAY İSTİYORUZ"

Ekonomim tarafından Kemal Kılıçdaroğlu isminin adaylığının öne çıkması ile ilgili düşünceleri de sorulan Özlale, "İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz." dedi. Özlale, kendi adaylarını çıkaracakları yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, İmamoğlu ve Yavaş ismini bir kez daha vurguladı, "İYİ Parti en baştan beri söylüyor, anketlerde iki belediye başkanı öne çıkıyor. 'Bunlar gelirse itiraz etmeyeceğiz' dedik. İYİ Parti, hem genel başkanını aday göstermeyerek, hem de iki tane yüksek oy alan belediye başkanından herhangi birisine itiraz etmeyeceğini söyleyerek üzerine düşenin fazlasını yaptı." ifadelerini kullandı.