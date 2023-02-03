Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masaya ’adaylık’ mesajı! Genel Merkez’e dev afiş astırdı, partililere tek tek paylaştırrdı...

13 ŞUBAT KRİZİ

CHP ile İYİ Parti arasında 13 Şubat krizi de sürüyor. Kılıçdaroğlu, adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını söylerken, İYİ Parti bu açıklamaya tepki gösteriyor. Özlale, "Üstelik daha önce de söylediğim gibi, bizim bu süreçle ilgili 13 Şubat'a kadar adayı nasıl belirleneceğine dair, hangi yöntemle belirleneceği, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yok. Biz de bunu canlı yayından öğrendik. Adayın belirlenmesinin 12 güne sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.