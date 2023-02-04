150 bin lira bütçeyle elektrikli araç ürettiler

GAZİÜniversitesi öğrencileri, 150 bin liralık bütçe ile 6 ay gibi kısa bir sürede elektrikli araba üreterek büyük bir başarıya imza attı. Teknofest Efficiency Challenge yarışmasına hazırlanan 25 kişilik öğrenci grubu, elektrikle çalışan araç tasarladı. Öğrencilerin 'Atlas' adını verdiği araç, lityum iyon pillerle çalışıyor. 1 saatte tamamen şarj olan ve saatte 72 kilometreye ulaşabilen araç, 200 kilometrelik menzili ile dikkat çekiyor. Yüzde 83 verimlilik oranı ile rakiplerinden ayrılan Atlas, Teknofest'in gözde yarışması Efficiency Challenge'ın da en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve Atlas Elektromobil Tasarım Şefi Melike Eltutan, "Saatteki hızı 72 kilometreye kadar ulaşıyor. Ancak verimliliği artırmak için bunu 50 kilometreye sabitlemeyi düşünüyoruz. Yarışmada çok iddialıyız. Maddi olanak sağlanırsa çok daha üst düzey çalışmaları hayata geçirebiliriz" dedi.