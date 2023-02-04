Aydın, AK Parti yatırımlarıyla güçleniyor

Aydın Şehir Hastanesi'nin kentin vizyon projelerinden olduğunu belirten Yavuz, "Aydın Şehir Hastanesi şu anda yüzde 80'den fazlası tamamlandı. Hem bölgemizin hem de Aydın'ımızın en güvenli ve en sağlam binalarından biri olacak olan, Aydın'ımızın son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olan Aydın Şehir Hastanesi büyük bir hızla devam ediyor.
Aydın Şehir Hastanesi bittiğinde inşallah 140 bin metrekarelik alanda, 950 yatak kapasitesiyle Aydın'ımız ve bölgemiz için uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü olarak hizmet verecek" ifadelerini kullandı.
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU ÇALIŞMASI
Milletvekili Yavuz, "Aydınımız için önemli ulaşım ve akabinde ticaret turizm gibi birçok alana direkt etki sağlayacak bir ucu İstanbul Bir ucu Antalya'ya bağlı Aydın Denizli Otoyolu hızla ilerliyor. Hizmete açıldığında şu anki ulaşım süresini yarıya indirecek Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde yüzde 50'lik bölüm tamamlandı. Yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro maliyetli, 140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda, 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla ortalama 2 saati bulan ulaşım süresi yarıya düşecek. İnşallah 2023 yılı içerisinde bu yol aktif olacak" diye konuştu.
HEM SÖKE HEM DE BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ OLAN PROJE İSE SARIÇAY BARAJI
Aydın'a yapılan en önemli devlet yatırımlarından birinin Sarıçay Barajı olduğunu belirten Yavuz, "inşallah yıllık 20 Milyon 750 Bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edeceğiz. Sarıçay Barajımız ile Söke ve Kuşadası ilçelerimiz başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerimizin de uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.
AYDIN'DA OSB'LER BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR
Yavuz, "Aydınımızın 7 bölgesindeki OSB'lerde ummalı çalışmalar başlatıldı. Söke ve Çine'de genişletme çalışmalarımız sonlara yaklaştı. Buralarda gıdadan madene tarım aletlerinden diğer alanlara dönük yeni tesisler açılmakta ve açılmaya devam etmektedir" dedi.
İLÇELERİMİZ JEOTERMALLE ISINACAK
İhracatın hızla yükselmesi için çaba içinde olduklarını dile getiren AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Aydınımız özelikle turizm alanında radara girmiştir. Didim'den Kuşadası, Karacasu'dan Söke'ye turizm için yatırımlar, yönler belirlenmektedir. Jeotermalde inanılmaz kaynaklarımız var. Lakin yalnız şimdilik enerji konusunda yatırım var. Şimdi bunu çeşitliyoruz. Buharkent ve Kuyucak ilçe belediye başkanlarımızın projeleri hazır. Şehirlerinde yakında ısıtma projelerini hayata geçirecekler. Bu konuda hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da sağlık turizmi açısından da yatırımcılarla görüşülüyor" diye konuştu.
TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Aynı zamanda Efeler'de Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi çalışması yaptıklarını anlatan Yavuz, "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi çalışması, 776 bin metrekare proje alanı, 500 bin metrekare sera alanı, 20 bin ton yaş meyve sebze üretimi ve 1000 kişilik istihdam kapasitesiyle Aydın'ımızın tarımına büyük katkı sağlayacak. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üreticimizin, yatırımcımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vekil arkadaşlarımız ve teşkilatlarımızla yatırımları takip ediyoruz. Bütün ilçelerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile kapalı yüzme havuzları, stad ve stad iyileştirmeleri, kapalı spor salonları, gençlik merkezleri, halı sahaları gibi birçok yatırım hayata geçecek" dedi.
SÖKE ÇAYI ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLIYOR
Söke ilçe merkezinden geçen ve 30 yıldır adeta kanayan yara haline gelen Söke Çayı'nın ıslah çalışmalarını DSİ eliyle başlattıklarını vurgulayan Yavuz, "Büyük bir kısmı tamamlandı. Bunun yanında Söke Çayı'nın çevre düzenlemesiyle ilgili de kapsamlı bir proje hazırlandı. Söke'de büyük bir gençlik ve spor yatırımı yapıyoruz. Büyük bir hükümet konağı, yeni okullar, lisanslı depoculuk, meslek lisesi, OSB genişlemesi gibi birçok yatırım hayata geçiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde çok büyük ve önemli projelere imza atacağımız bir döneme giriyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.