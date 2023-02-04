Aydın, AK Parti yatırımlarıyla güçleniyor

HEM SÖKE HEM DE BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ OLAN PROJE İSE SARIÇAY BARAJI

Aydın'a yapılan en önemli devlet yatırımlarından birinin Sarıçay Barajı olduğunu belirten Yavuz, "inşallah yıllık 20 Milyon 750 Bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edeceğiz. Sarıçay Barajımız ile Söke ve Kuşadası ilçelerimiz başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerimizin de uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

AYDIN'DA OSB'LER BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR

Yavuz, "Aydınımızın 7 bölgesindeki OSB'lerde ummalı çalışmalar başlatıldı. Söke ve Çine'de genişletme çalışmalarımız sonlara yaklaştı. Buralarda gıdadan madene tarım aletlerinden diğer alanlara dönük yeni tesisler açılmakta ve açılmaya devam etmektedir" dedi.