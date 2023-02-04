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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Aydın’da gurur günü: Efeler diyarına 1.68 milyarlık 92 eser ve hizmet

Başkan Erdoğan, bugün Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da gurur günü: Efeler diyarına 1.68 milyarlık 92 eser ve hizmet
Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Erdoğan, Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak. Erdoğan, 24 Kasım'da İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Nazilli'de de vatandaşlara seslenecek.

5 İLÇEYE DOĞALGAZ: AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.
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Aydın’da gurur günü: Efeler diyarına 1.68 milyarlık 92 eser ve hizmet
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