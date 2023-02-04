Aydın’da gurur günü: Efeler diyarına 1.68 milyarlık 92 eser ve hizmet

Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Erdoğan, Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedelli 5 yeni fabrikanın açılışını yapacak. Erdoğan, 24 Kasım'da İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Nazilli'de de vatandaşlara seslenecek.AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.