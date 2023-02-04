BM’ye Kıbrıs Türk Devleti’ni tanıma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 30 Ocak'ta aldığı Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yıllığına uzatan kararına değinen Oktay, "Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasının ne insani, ne diplomatik ne de hukuki bir karşılığı yoktur. BM tek taraflı kararlar alamaz. Alırsa da tanımayız" ifadesini kullandı. Oktay, BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırdıklarını dile getirdi.