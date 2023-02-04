CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki ihaleye fesat ve yolsuzluk iddialarına bir yenisi eklendi. Daha önce FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaaslan'a verdiği ihaleler ile ilgili hakkında çok sayıda dava açılan Çerçioğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Çerçioğlu'nun, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve bir dönem avukatlığını yapan emekli Albay Levent Göktaş'ın sahip olduğu MLG isimli şirkete 2018-2020 yılları arasında 4 ihale verdiği ortaya çıktı.Çerçioğlu 2018'de hakkında yürütülen soruşturmalar için avukat olarak Göktaş'ı görevlendirmişti. Avukatı olarak görevlendirdiği Mustafa Levent Göktaş'a ait isminin baş harflerinden oluşan MLG isimli teknoloji şirketine ihale veren Çerçioğlu hakkında suç duyurusu yapıldığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda soruşturma başlattığı bildirildi. Çerçioğlu, daha önce de FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'a verdiği ihalelerin de aralarında olduğu usulsüz ihaleler nedeniyle hakkında açılan davalarda da yargılanıyor.