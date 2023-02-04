Hayal kurun çalışın, üretin devletinize güvenin

Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında gençlere "Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun. Geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Devletinize güvenin ve büyük bir milletin evladı olduğunuzu unutmayın. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Sizleri Batı'dan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat Teknofest Gençliği'nin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek, asıl ülkemizi, tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak, inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" sözleriyle seslendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kış kamplarının 7'ncisi bu yıl on beş farklı temayla on beş farklı ilde gerçekleştirildi. 30 Ocak - 3 Şubat arasında yapılan kamplarda 'Diplomasi', 'Felsefe',' Kış Sporları', 'Psikoloji', 'Gastronomi', 'Tarih ve Medeniyet', 'Mühendislik', 'Gönüllülük', 'Gönül Coğrafyası', 'Edebiyat', 'Akıllı Tarım ve Çevre', 'Ekonomi', 'Dijital İletişim', 'Arkeoloji' ve 'Güzel Sanatlar' tema olarak belirlendi.