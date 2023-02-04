Kürtler eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

Diyarbakır'da kadınların 'Hanımağa' lakabını taktığı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kar-kış demeden ilçe ve köyleri gezerek kadınların sorunlarını dinliyor. Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan 'Şeyhdoda Aşireti'nin lideri olan 51 yaşındaki bir çocuk annesi Ataman, son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kadınlarla halay çekti.Ataman, "90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bölge halkı için de önemli adımlar atıldı. OHAL'in ilk olarak kaldırılması, bölge insanı üzerinde büyük rahatlama sağladı. Bunun ardından önemli projeler hayata geçirildi. 20 yılda Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi çok iyi bir yere taşıdı. Görüşme yaptığımız insanlarımız da eski Türkiye'ye dönmek istemiyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgede Erdoğan'ın en büyük destekçisi kadınlar" dedi.Kadınların hayata katılması, ekonomik özgürlüklerini sağlamaları açısından da hükümetin önemli projeleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Ataman, "Bölge kadını artık daha güçlü ve kendine güvenli. Ziyaretlerimizde herkes bizden huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyor. Türkiye'yi eskiye götürecek iktidarlara şans vermezler. Bazı siyasi partiler son günlerde bölge halkının oyunu almak amacıyla söylemleriyle dikkat çekmek istiyor. Şunu herkes bilmeli ki, Kürtlerin gerçek partisi AK Parti'dir" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl ekim ayında toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır'da Suna Kepolu Ataman'ın Silvan'daki evini ziyaret etmişti. Ataman o ziyaret sonrası yaptığı açıklamda "Cumhurbaşkanımız Kürt halkına sahip çıktı. Çok sayıda reformlar çıkarttı. Artık korkmadan, gururla Kürt'üz diyoruz. Bu, bizler için çok önemlidir" demişti.