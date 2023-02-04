İYİ Partili başkan ve 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesinde imar yolsuzluğu ve rüşvet suçlarından gözaltına alınan, aralarında İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ile İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Çetin ve Duran ile eski İyi Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolsuzluk ve rüşvet skandalı, koyun hırsızlığı suçundan cezaevine konulan K.Ç.'nin telefon görüşmeleri ve imar usulsüzlükleriyle ilgili CİMER'e yapılan şikâyetlerle ortaya çıktı.Başkan Çetin ile ortak hareket ettiği ileri sürülen şebekenin, Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı ortaya çıktı. Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Duran'ın hesap hareketlerinde de ciddi artış olduğu tespit edildi. Bir otel için işletme ruhsatı verildiği gün Duran'ın banka hesabına 400 bin lira geçtiği saptandı.