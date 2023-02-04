SON DAKİKA: CHP, HDP’ye göz kırptı: Muhakkak girişimlerimiz olacak! 6’lı masadaki yüzde 1’lik partileri kızdıracak sözler

"GİRİŞİMLER MUHAKKAK YAPILACAK"

Kuşoğlu, konuşmasının devamında HDP ile işbirliği yapmak için girişimlerde bulunulacağını vurgularken, masadaki yüzde 1'lik partilere yönelik ifadeleri dikkat çekti:

Onların da bu seçimde kilit bir rolü var. En azından yüzde 10'luk bir oyu olan parti. Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz görüyorsunuz. Yüzde 10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla da HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu.