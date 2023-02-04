Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: CHP, HDP'ye göz kırptı: Muhakkak girişimlerimiz olacak! 6'lı masadaki yüzde 1'lik partileri kızdıracak sözler
Giriş Tarihi: 4.2.2023 12:44 Son Güncelleme: 4.2.2023 12:45

SON DAKİKA: CHP, HDP'ye göz kırptı: Muhakkak girişimlerimiz olacak! 6'lı masadaki yüzde 1'lik partileri kızdıracak sözler

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, HDP'nin yüzde 10 oy potansiyeline sahip olduğunu ve muhakkak bir girişimde bulunacaklarını söyledi. Kuşoğlu'nun, "Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz, görüyorsunuz." sözleri ile masada bulunan Gelecek, DEVA, DP ve Saadet Partisi'ni hedef alması da gözlerden kaçmadı.

SON DAKİKA: CHP, HDP’ye göz kırptı: Muhakkak girişimlerimiz olacak! 6’lı masadaki yüzde 1’lik partileri kızdıracak sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında HDP ile seçimde birlikte hareket etmek için girişimlerinin olacağını söyledi. Kuşoğlu'nun HDP'ye göz kırpan açıklamalarına İYİ Parti kanadının nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Kuşoğlu, daha önce de, 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır.' ifadeleri ile İYİ Parti'nin tepkisini çekmişti.

CHP'Lİ KUŞOĞLU: İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTERİZ

Kuşoğlu, HDP ile ilgili, "Hazineden yardım alıyorlar. Sonuçta Türkiye'nin partisi. Türk vatandaşlarının oy verdiği ve oraya getirdiği bir parti. İlişkimiz olacak. Her partinin ilişkisi var. Yalnız Altılı Masa içerisinde yoklar tabii ki ama seçimlerle ilgili olarak yapılabilecek bir iş birliğini de yapmak isteriz. Bunda bir beis görmüyorum ben." ifadelerini kullandı.

"GİRİŞİMLER MUHAKKAK YAPILACAK"

Kuşoğlu, konuşmasının devamında HDP ile işbirliği yapmak için girişimlerde bulunulacağını vurgularken, masadaki yüzde 1'lik partilere yönelik ifadeleri dikkat çekti:

Onların da bu seçimde kilit bir rolü var. En azından yüzde 10'luk bir oyu olan parti. Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz görüyorsunuz. Yüzde 10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla da HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu.

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SON DAKİKA: CHP, HDP'ye göz kırptı: Muhakkak girişimlerimiz olacak! 6'lı masadaki yüzde 1'lik partileri kızdıracak sözler
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