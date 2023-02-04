Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'nin (ISKP) sözde lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik terör saldırısı talimatı verildiğini tespit etti.