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Giriş Tarihi: 4.2.2023 22:46 Son Güncelleme: 4.2.2023 23:07

Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün tespitlerinin ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları saptanan 15 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'nin (ISKP) sözde lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik terör saldırısı talimatı verildiğini tespit etti.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılarının bulunduğu fakat başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir tehditlerinin tespit edilemediği ifade edildi. 15 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandı
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