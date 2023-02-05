Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AFAD'dan deprem sonrası kritik uyarı! Hayati durumlar dışında...
Giriş Tarihi: 6.2.2023 06:14 Son Güncelleme: 6.2.2023 06:32

Son dakika: AFAD'dan deprem sonrası kritik uyarı! Hayati durumlar dışında...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta geçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.4'lük deprem sonrası kritik uyarıda bulundu. AFAD'tan yapılan açıklamada; "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı! Hayati durumlar dışında...
Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta geçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.4'lük deprem sonrası kritik uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada; "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!" ifadelerine yer verildi.

AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.

Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!


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Son dakika: AFAD'dan deprem sonrası kritik uyarı! Hayati durumlar dışında...
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