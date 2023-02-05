Haberler Gündem Haberleri Tele1'de başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağın canlı yayında kin kustu
Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:33 Son Güncelleme: 5.2.2023 15:51

Tele1'de başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağın canlı yayında kin kustu

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen başörtüsü meselesi ve AK Parti'nin başörtüsüne getirdiği çözüm sürecinin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir çıkış geldi.

Tele1’de başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağın canlı yayında kin kustu

Laiklik ilkesinin Anayasa'ya koyulmasının yıldönümünde Tele1'de konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, başörtüsüne getirilen anayasal güvencenin laikliğe aykırı olduğunu ifade etti. Sağkan, "Bu düzenleme laikliğe aykırı. Değişiklik laikliğe aykırı bir düzenleme içeriyorsa Anayasa Mahkemesi'ne görev düşecektir" dedi.

TBMM'YE ÇALIŞMA SUNULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte başörtüsü ile ilgili kapsamlı bir çözüm geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakı paydaşları, başörtüsünü anayasal güvenceye oturtmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir çalışma sunmuştu.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

Konuyla ilgili yapılacak olan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifi gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP ise sessizliğe büründü. Önceki açıkmalarından farklı olarak "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok" diyen muhalefet, TBMM'de gerçekleştirilen oylamaya katılmadı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: "Başörtüsü düzenlemesi laikliğe aykırı" | Video

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Tele1'de başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağın canlı yayında kin kustu
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