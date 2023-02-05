Tele1’de başörtüsüyle ilgili skandal sözler! Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağın canlı yayında kin kustu

TBMM'YE ÇALIŞMA SUNULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte başörtüsü ile ilgili kapsamlı bir çözüm geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakı paydaşları, başörtüsünü anayasal güvenceye oturtmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir çalışma sunmuştu.