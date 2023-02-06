Anne kızın feryatları yürekleri dağladı

Sağanak yağışın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler çöken binaların başından biran olsun ayrılmadılar. Arama kurtarma çalışmalarına destek veren depremzedeler, sokak aralarında yaktıkları ateş etrafında ısındılar. Yaşlı bir vatandaşın ıslanan çoraplarını ateş başında kuruttuğu anlar objektiflere yansıdı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş'taki depremin meydana gelmesinin hemen ardından Kayseri, Sivas, Gaziantep ve Adana'dan çok sayıda 112, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri deprem bölgesine sevk edildi. Enkazdan kurtarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

GAZİANTEP-KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA 8 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Depremle birlikte Kahramanmaraş Gaziantep karayolunda derin yarıklar oluştu. Depreme yolda yakalanan 6 araç, oluşan yapıklara çarparak kaza yaptı. Karayolları ekiplerinin kumla doldur yarıklar nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Bu nedenle Gaziantep'ten Kahramanmaraş istikametine yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

ONLARCA ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş 7,4 şiddetindeki depremin ardından yüzlerce artçı deprem meydana geldi. Yaşanan artçı depremler arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Telefon şebekelerinde yoğunluk nedeniyle sorunlar yaşanırken, birçok STK tarafından mobil araçlarla depremzedelere sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Kızılay ekipleri de vatandaşlara yemek dağıtımı yapıyor.