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Giriş Tarihi: 6.2.2023 12:06

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

AA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden Kahramanmaraş’taki depremle ilgili açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

"YARALANAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN BULUNMAMAKTADIR"

Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır" denildi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama
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