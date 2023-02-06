Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı yakalandı
Giriş Tarihi: 6.2.2023 20:27 Son Güncelleme: 6.2.2023 20:30

Son dakika: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı yakalandı

Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı. Özyağcı’nın yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçtığı, oradan ülkeye alınmayıp geri itildiği ortaya çıktı. Özyağcı’nın üzerinde kimliğinin bulunmadığı, parmak izi sorgusuyla kimliğinin belirlendiği öğrenildi.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı yakalandı

Son dakika haberi... Geçen yıl 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayina iliskin yürütülen sorusturma kapsaminda hakkında yakalama karan bulunan Eray Özyağcı'nın Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı, Yunanistan ülkesiden deport edilmesi sonrasında Saçlimüsellim Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özyağcı'nın üzerinden kimliğini ispata yarar belge bulunmadı.

Parmak izi sorgusu sonucunda kimlik bilgileri doğrulanan Özyağcı, Ankara iI Emniyet Müdürlügü ekiplerine teslim edildi.

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Son dakika: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı yakalandı
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