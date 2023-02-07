85 milyonun tek yürek olma günü

Türkiye, 1939 yılında Erzincan'da yaşanan 7.2 ve 17 Ağustos 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden sonra dün peş peşe iki büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Kilis'te binaların yıkımına neden olan depremin artçıları bile yıkıcı oldu.Bu depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır Samsun, Ankara, Muğla, Sakarya, Ordu, Kırşehir, Düzce'de hissedildi. 14 saatte 185 artçı meydana geldi, 10 ilde 6 bin 216 bina yıkıldı, 3'ü asker 2379 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi yaralandı, 7 bin 840 kişi de kurtarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem 4. seviye olarak ilan edilirken, deprem Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır'da da hissedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Yaşanan deprem, son bir asırda 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketti. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." Başkan Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı açıklamada da "depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini, 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımızın yarıya çekileceğini" bildirdi.Deprem yaşanan illere devlet tüm kurum ve yetkilileriyle çıkarma yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu K.Maraş'a; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Hatay'a; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep'e, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Osmaniye'ye, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'a, Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'ya; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'a; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Adana ve Osmaniye'ye; Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kilis'e gitti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile liderler, görüşmelerde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ANKARASABAH