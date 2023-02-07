Adıyaman’da Cumhuriyet Savcısı ve eşi 42 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından büyük acılar yaşanırken Adıyaman'dan bir mucizenin haberi geldi. Depreme Adıyaman Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan evlerinde yakalanan Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Bülent Korkmaz ve avukat eşi Hilal Korkmaz, enkaz altında kaldı. Aradan geçen onlarca saatin ardından enkazdan seslerin geldiğini belirlenen yakınları ve vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

42 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Bülent – Hilal Korkmaz çifti, enkazdan 42 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Korkmaz çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin genel durumunun iyi olduğu belirtildi.