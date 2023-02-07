DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş’taki depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı artıyor! AFAD’dan yeni açıklama

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 2 büyük deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkiledi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren büyük bir mücadele ile arama-kurtarma ve hasar-tespit çalışmalarını başlattı. Deprem uzmanları, Kahramanmaraş depremi ve ardından yaşanan artçı şokların tarihte örneğinin çok az olduğunu vurguladı.