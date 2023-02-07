DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş’taki depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı artıyor! AFAD’dan yeni açıklama

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 2 büyük deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkiledi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren büyük bir mücadele ile arama-kurtarma ve hasar-tespit çalışmalarını başlattı. Deprem uzmanları, Kahramanmaraş depremi ve ardından yaşanan artçı şokların tarihte örneğinin çok az olduğunu vurguladı.
İşte Kahramanmaraş ve deprem bölgelerinden son dakika bilgileri:
21.35: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca: Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız
Bakan Koca son durumu il il açıkladı:
Hatay: 1647 vefat, 6200 yaralı
Kahramanmaraş: 1243 vefat, 5000 yaralı
Gaziantep: 504 vefat, 4809 yaralı
Şanlıurfa: 127 vefat, 2551 yaralı
Diyarbakır: 120 vefat, 854 yaralı
Adana: 167 vefat, 3993 yaralı
Adıyaman: 896 vefat, 400 yaralı
Malatya: 201 vefat, 4900 yaralı
Osmaniye: 502 vefat, 2173 yaralı
Kilis: 22 vefat, 518 yaralı
Elazığ: 5 vefat, 379 yaralı
Bakan Akar: Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak.
21.00: AFAD: Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 54.511 çadır 102.254 yatak 178.732 yastık-çarşaf seti 300.000 battaniye 4.602 mutfak seti depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 435 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 60.217 personel ile 4.746 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.
19.49: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Depremde 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 721 kişi yaralandı, 5 bin 775 bina yıkıldı.
18.50: AFAD, ilk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 depremin meydana geldiğini bildirdi.
18.00: AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.
15:56: Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.
15:31: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kilis'te enkaz altında kimse almadı, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi." ifadelerini kullandı.
14:52: Başkan Erdoğan: Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız
14:50: Başkan Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var." "Bölgeye toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkedeki tüm vatandaşlarımız kan bağışı yapıyor. Çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır
14:25: Bakan Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi
14:50: Bölgeye giden iş makinesi ve yardım araçları için Ankara-Niğde otoyolu ücretsiz
13:30: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.
12:46: AFAD: Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 432'ye çıktı. Yaralı sayımız 201 bin 103
11:37: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: can kaybımız 3 bin 419'a çıktı. 20 bin 534 yaralımız söz konusu. 312 artçı depremimiz var. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.