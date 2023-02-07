Depremde enkaz altında kalan Berkhan Eminsoy İstanbul’da toprağa verildi

Hatay İskenderun'da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy'un oğlu Berkhan Eminsoy, 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Eminsoy'un cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a getirildi. Berkhan Eminsoy için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hakan Eminsoy'un taziyeleri kabul ettiği törene, aile üyeleri, yakınları ve iş dünyasından isimler katıldı. Berkhan Eminsoy, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.