Depremde hayatını kaybeden Gülşen öğretmen Aksaray’da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Gülşen Köylünün cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremde yıkılan evin enkazından çıkarılan Köylünün cenazesi, yakınları tarafından Aksaray'ın Eskil ilçesine getirildi. Çulfa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Köylünün yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Bir süredir Kırıkhan'da öğretmenlik yaptığı belirtilen Gülşen Köylünün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çulfa Mezarlığı'nda defnedildi.