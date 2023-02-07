Depremzedelerle dalga geçen vicdansıza tutuklama talebi! Savcılıktan ‘son görüşme’ ve ‘az şarj’ vurgusu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaketin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve çevre illerde de depremin şiddeti ciddi yıkımlara ve can kayıplarına sebebiyet verdi. Depremin şiddetinden etkilenen illerde birçok binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hızla devam ederken bir grup gencin göçük altında kalan insanları arayarak dalga geçtiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Discord üzerinden yayın açarak yardım bir isteyen çocuğa ulaşan vicdansızların yardım getiriyormuş gibi yaparak çocukla alay ettikleri anların ortaya çıkmasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SAVCILIKTAN ŞÜPHELİ ÇOCUĞA TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında enkaz altındaki insanları kandıran 18 yaşından küçük şüpheli Mesut B. tespit edilir edilmez polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardındansa şüpheli çocuk İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Mesut B., 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YAŞANAN FELAKET SEVK YAZISINDA ANLATILDI

Savcılık sevk yazısında çarpıcı detaylara yer verdi. Soruşturma kapsamında 6 Şubat 2023 günü saat 04.17 ve 13.24 sıralarında Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde sırasıyla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası ülkemizde Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde de deprem meydana geldiği, artçı depremlerle birlikte hasarın oldukça fazla olduğu, resmi kurumlarca halen depremzedelere yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, birçok vatandaşın hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralanan vatandaşın olduğu, yanı sıra halen göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğu aktarıldı.

AZ KALAN TELEFON ŞARJINA VURGU

Toplumsal olarak zor günlerden geçtiğimizin altı çizilen sevk yazısında, insanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, belki de telefonunun kalan az miktardaki şarjıyla son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrardan yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırma ihtimalinin bulunması dikkate alındığında 'ATATV44' DISCORD kanalına ilişkin yapılan kaynak araştırmasında 'Babapro' isimli hesabı kullanan suça sürüklenen çocuk Mesut B.'nin kendisini depremzedelerle iletişime geçip "Seni kurtarmaya geliyoruz" şeklinde dalga geçerek gülüp eğlenmek suretiyle toplumun halihazırda yaşadığı zor süreci alay konusu ettiği vurgulandı.

"DEPREMZEDELERİN MAĞDURİYETİNE MAĞDURİYET KATTI"

Aynı zamanda şüpheli Mesut B.'nin yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katması kastının varlığına delalet olup suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği belirtildi. Şüphelinin işlediği iddia edilen eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti bulunduğunun kanun koyucu tarafından öngörülen yaş aralığı içinde bulunması sebebiyle varsayıldığı ve dosyada yer alan şüpheli Yunus S.'nin ifadesinde eylemi gerçekleştirenin Mesut B. olduğunu söylediği kaydedildi. Şüpheli çocuktan ele geçirilen telefon ve hat üzerinde henüz bilirkişi incelemesinin yapılamamış olması birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Mesut B.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğundan tutuklanması talep edildi.