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Giriş Tarihi: 7.2.2023 18:24

Kendileri küçük yürekleri büyük: Depremzedeler için bağışladılar

Sivas’ta iki kardeş harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Kendileri küçük yürekleri büyük: Depremzedeler için bağışladılar

Sivas'ta iki kardeş biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde etkisini gösteren 7.7 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için hem devlet hem millet kenetlendi. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin depremzede vatandaşlar için başlattığı battaniye, gıda ve nakdi yardım kampanyasına duygulandıran bir destek geldi.

Depremzedeler için dört bir yandan yardımlar toplanmaya devam ederken Sivas'ta Osman (6) ve Elif Eren (7) kardeşler biriktirmiş oldukları 1000 tl parayı Sivas İtfaiye Müdürlüğüne götürerek deprem bölgesine bağışladı.

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Kendileri küçük yürekleri büyük: Depremzedeler için bağışladılar
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