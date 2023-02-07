Keşan, depremzedeler için tek yürek

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, kurumlar adeta tek yürek oldu ve toplanan yardımların yüklendiği ilk TIR deprem bölgesine hareket etti.

İlk TIR aracının deprem bölgesine hareketinden önce Keşan Lisesi bahçesindeki basın açıklamasına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kacaman katıldı.

"KEŞAN BİRLİK VE BERABERLİK GÖSTERDİ"

Keşan'ın birlik ve beraberliğini yardım kampanyasında gösterdiğini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Deprem bölgesine göndermek üzere ilk TIR'ımızı hazırladık. Ülkemize öncelikle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Afet bölgesine destek olmak için Keşan yine birlik ve beraberliğini gösterdi ve kamu kuruluşlarıyla, belediyesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarıyla tek yürek oldu. Keşan olarak Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda Keşan Kaymakamlığımızın önderliğinde yardım kampanyamıza devam ediyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Zor bir süreçten geçiyoruz. Keşan'da adeta bir seferberlik yaşanıyor. Oyuncağını alıp yardım kolisine koyan çocuklarımız, evinde, elinde, cebinde ne varsa hazırlayıp gönderen duyarlı vatandaşlarımızın malzemelerini deprem bölgesine gönderiyoruz. Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık'ın görevlendirmesi Elbistan'a çıktı ve ilk yardım TIR'larımız buraya gidecek. Tüm bölgeye ulaşacak şekilde yardımlarımızı toplamaya devam ediyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, Keşan'daki yardım kampanyasının en az hafta sonuna kadar devam edeceğini ve daha da uzayabileceğini kaydetti.

Başkan Helvacıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti, meslek ve esnaf temsilcileri de birer konuşma yaptı.