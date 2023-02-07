Haberler Gündem Haberleri KGM duyurdu! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
Giriş Tarihi: 7.2.2023 12:10 Son Güncelleme: 7.2.2023 12:23

KGM duyurdu! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Son dakika haberleri: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade etti.

KGM duyurdu! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden zarar gören TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmış, alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti

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KGM duyurdu! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
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