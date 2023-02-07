Kreşler ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, yarın için 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Ayrıca engelli, malûl ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 20.00'de alınan son verilerine göre yarın, "İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi beklendiği" belirtilmiştir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtilmişti.