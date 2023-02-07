Küçükçekmece’de depremzedeler için 5 TIR yardım toplandı!

7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkemizin birçok şehrinden toplanan yardımlar afet bölgelerine ulaştırılıyor. İstanbul Balkanspor Futbol takımı ve "Bi İnsan" Derneği, Küçükçekmece Kaymakamlığı koordinesinde yardımlaşarak 5 tır yardım paketi hazırladı ve dualarla yola çıktı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu yapılan bu yardım ve desteklerden dolayı Balkanspor Kulüp Başkanı Tamer Arslan'a, "Bi İnsan" Derneği Başkanı Naser Serbest'e ve yardımların afet bölgesine ulaşması için 5 adet tır tahsis eden iş insanı Kadir Coşkun'a teşekkür etti.

Balkanspor Kulüp Başkanı Tamer Arslan ve Kulüp Başkan Yardımcısı Sabri Koyunca; Tüm Balkanspor taraftarına ve yardımsever Küçükçekmece halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.