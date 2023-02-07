Haberler Gündem Haberleri MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık bağış
Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:32 Son Güncelleme: 7.2.2023 16:52

MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık bağış

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından AFAD'a 1 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den AFAD’a 1 milyon liralık bağış

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

OHAL'E DESTEK
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

AFAD'A 1 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ
Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun.

Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede! "10 ilde OHAL ilan edildi"

ARKADAŞINA GÖNDER
MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık bağış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA