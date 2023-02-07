Miniklerden afetzede kardeşlerine yürek ısıtan yardım: “İyi ki varsınız çocuklar, iyi ki varsınız”

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde hummalı bir yardım seferberliği var. Yıldırım Belediyesi'nin organize ettiği bu seferberlikte depremzedelere gönderilmek için vatandaşlardan gelen temel ihtiyaç malzemeleri kolilere yerleştirilip deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da sosyal medya hesabından yapılan çalışmalara dair "Yola çıkan arama kurtarma timi ve iş makinalarımızın ardından yardım tırımızı da bölgeye göndermek üzere hazırlıyoruz. Elimizden geldiği kadar değil, tüm gücümüzle yardımlaşma zamanı. Deprem bölgesine gönderilmek üzere bizlere ulaştırılan yardımları büyük bir özveriyle hazırlıyoruz. Altıncı tırımızı uğurluyoruz" açıklamasında bulundu.

MİNİKLERDEN DUYGULANDIRAN YARDIM

Yıldırım ilçesi depremzedelere yardım için seferber olurken çocuklar da yüreklerindeki sevgiyi yardıma dönüştürdü. Deprem bölgesine kimi en sevdiği oyuncak bebeğini yolladı kimi ise 20 liralık okul harçlığını gönderdi. Belediye Başkanı Yılmaz, çocukların yardım merkezine yolladığı duygulandıran yardımları ve mektupları sosyal medyadan da paylaştı.

SEVDİĞİ BEBEĞİNİ GÖNDERDİ: "HER ŞEY GEÇECEK ÜZÜLMEYİN"

Yıldırımlı Fatma Sena ismindeki çocuk, en sevdiği oyuncak bebeğini afetzede çocuklara göndermek isteyince kolları sıvadı. Yıldırım ilçesinde yardımların toplandığı merkeze en sevdiği bebeğini gönderdi. Fatma Sena, oyuncak bebeğinin yanına bir de not bırakarak şu satırları yazdı: "Size en sevdiğim bebeğimi gönderiyorum. Her şey geçecek üzülmeyin! Yazan: Fatma Sena."

20 LİRALIK OKUL HARÇLIĞINI GÖNDEREN DE VAR

Yağmur, Diyar, Dilara, Emir kardeşler de afet bölgesindeki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Dört kardeş yardım malzemelerini belediyenin yardım merkezine iletirken yardımlara bir de mektup ekledi. Kardeşlerden Yağmur'un yazdığı mektupta, "Merhabalar benim adım Yağmur, sizi çok seviyorum. Abim Diyar, ablam Dilara ve diğer abim Emir ile size yardım göndermek istedik. Allah yardımcınız olsun, hep yanınızdayız. İyi ki varsınız ve eminim bu zor günler bitecek" dedi. "Benim okul harçlığım" satırlarıyla 20 liralık okul harçlığını afetzede çocuklara yolladı.

"İYİ Kİ VARSINIZ ÇOCUKLAR, İYİ Kİ VARSINIZ"

Çocukların duygu dolu satırlarla gönderdiği yardımların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise hislerini paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından dört kardeşin cümlesini "İyi ki varsınız ve eminim bu zorlu günler bitecek!" paylaşarak bu yardımın kendisini nasıl etkilediğini şöyle yazdı: "Minik yavrumuzun depremzedeler için yazdığı satırlar ve gönderdiği okul harçlığının kalplerimizde uyandırdığı duyguları tarif etmekte zorlanıyorum. İyi ki varsınız çocuklar, iyi ki varsınız."