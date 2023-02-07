Sinan Ateş cinayeti tetikçisi Yunanistan sınırında yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in firari katil zanlısı Eray Özyağcı, Edirne'de yakalandı. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022 tarihinde, Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde bir binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş, hayatını kaybederken, Bozkurt yaralı kurtuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında silahı ateşleyen kişi olarak aranan Eray Özyağcı,Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Özyağcı'nın yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçtığı, ancak ülkeye alınmayıp geri itildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı, Saçlimüsellim Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özyağcı'nın üzerinden kimliğini ispata yarar belge bulunmadı. Parmak izi sorgusu sonucunda kimlik bilgileri doğrulanan Özyağcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince askeri birlikten teslim alındı. Zanlının Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.