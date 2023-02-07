Tüm yurtta okullar 13 şubat’a kadar kapalı

Depreminvurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inceleme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulların tatil edildiğini duyurdu. Özer, "Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak" dedi.Öte yandan iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dün akşam ülke genelindeki tüm camilerde yatsı ezanından yarım saat önce selalar okundu, dualar edildi.