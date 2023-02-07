Yargıdan duyarlı karar: Enkaz altında sevindirici haber beklerken duruşmalar sağlıklı yürümez

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından tüm ülkede seferberlik başladı. Büyük felaketin hissedildiği illerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken yargı faaliyetleri de etkilendi. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakimler dava taraflarının zorluk yaşamaması için duruşmaları erteledi.

DEPREM BÖLGESİNE VURGU

İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi de dava taraflarına kolaylık sağlaması için örnek bir karara imza attı. Mahkemede yarın görülecek bir dava için bugün celse açan mahkeme hakimi, 6 Şubat 2023 günü meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan, ülkemizin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini etkileyen ve özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana illerinde can kayıpları, yaralanmalarla maddi hasarlara sebebiyet veren bir depremin meydana geldiğini tutanağa geçirdi.

"MANEVİ OLARAK HER BÖLGEMİZDE HİSSEDİLDİ"

Mahkeme kararında, "Meydana gelen depremin mahkememizin yargı çerçevesine fiziksel anlamda etki etmemişse de depremin ülkemiz nezdinde yarattığı acının büyüklüğü gözetildiğinde, meydana gelen deprem tüm ülkemizi derinden üzmüş, manevi olarak ülkemizin her bölgesinde hissedilmiştir" şeklinde çarpıcı cümleler kullandı. Deprem nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğinin altını çizen mahkeme, devletin tüm kurumlarının enkaz altında kalanları kurtarmak, depremden etkilenen vatandaşların acılarını dindirmek maksadıyla seferber olduğunu aktarıldı.

"SEVİNDİRİCİ HABER BEKLERKEN DURUŞMALAR SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEMEZ"

Kamuoyunda yüz yılın felaketi olarak nitelendirilen depremin yarattığı acıların taze olduğunu kaydeden mahkeme, "Enkaz altında kurtarılmaya çalışılan onlarca vatandaşımız söz konusuyken, yine deprem bölgesinde ailesi, akrabası, arkadaşı bulunan yargı çevremizde yer alan vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelecek sevindirici bir haberi beklediği bu ortamda duruşmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda kararda, "Yaşanan tüm bu olumsuzluklar karşısında ulusal düzeyde henüz bir karar alınmamışsa da Anayasa'nın 9. maddesi gereğince Türk milleti adına bağımsız karar verme yetkisi bulunan mahkememizce yapılan takdirde bağımsız karar verme yetkisini kullandığı Türk milletinin derin acılar yaşadığı bu ortamda duruşmaların ertelenmesinin taraf ve vekilleri yönünde en doğru karar olacağı kaanatine ulaşılmıştır" denildi.

"DEPREMİN YARATTIĞI ETKİYLE DURUŞMALAR ERTELENDİ"

Mahkemece yapılan değerlendirmede duruşmaların ertelenmesine karar verildi. Ayrıca sözlü yargılama ve hüküm duruşması icra edilecek dosyalar haricinde tahkikat aşaması devam eden dosyalar kapsamında yapılan incelemeler sonucu taraflara hak kaybı yaşatmayacak, yargılamanın uzamasını engelleyecek iş ve işlemlerin yapılmasına yönelik ara kararların da tesis edilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Kararda "Depremin ülkemiz ve milletimizde yarattığı etki dikkate alınarak duruşmanın ertelenmesine, tarafların yokluğunda duruşmanın yapılması nedeniyle mazeretli sayılmalarına karar verildi" cümleleri sarfedildi.