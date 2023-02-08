Çin Türkiye’nin yardımına koştu: 6 ton ekipman geliyor

Türkiye'de 10 şehirde geniş çaplı yıkıma yol açan çifte deprem felaketi, dünya çapında yardım seferberliğini tetikledi. Ankara'nın talebi üzerine onlarca devlet ve organizasyon, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım malzemesi göndermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi ulaştığını söyledi.