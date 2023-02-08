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Giriş Tarihi: 8.2.2023 20:13

Çin Türkiye'nin yardımına koştu: 6 ton ekipman geliyor

Türkiye’nin güneydoğusunu vuran iki depremin ardından 70 ülke yardıma koştu. Binlerce yabancı arama kurtarma personeli enkaz alanlarında depremzedelere ulaşmak için zamana karşı yarış veriyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi tarafından atanan 59 kişilik arama kurtarma ekibi yaklaşık 6 ton ekipmanla Türkiye’ye geliyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çin Türkiye’nin yardımına koştu: 6 ton ekipman geliyor

Türkiye'de 10 şehirde geniş çaplı yıkıma yol açan çifte deprem felaketi, dünya çapında yardım seferberliğini tetikledi. Ankara'nın talebi üzerine onlarca devlet ve organizasyon, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım malzemesi göndermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi ulaştığını söyledi.

ÇİN 6 TON EKİPMANLA GELİYOR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi tarafından atanan 59 kişilik arama kurtarma ekibi yaklaşık 6 ton ekipmanla Türkiye'ye perşembe sabahı geleceği öğrenildi. Ekip, İstanbul'a inmesinin ardından Adana'ya geçerek arama kurtama çalışmalarına başlayacak.

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Çin Türkiye'nin yardımına koştu: 6 ton ekipman geliyor
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