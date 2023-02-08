Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde, bir yandan enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için zamanla yarış sürerken, evlerine giremeyen binlerce vatandaş için de barınma seferberliği sürüyor. Bölgede hasar almayan tüm devlet tesisleri, deprem mağduru vatandaşlar için kapılarını açarken, yurtlar, oteller, spor salonları ve tren vagonları dâhil vatandaşların barınması için hazırlandı. Afet bölgesinde bulunan ilçe stadı, spor salonu, genç ofis, gençlik merkezi ve öğrenci yurdu gibi birçok noktada vatandaşlara 24 saat barınma olanağı ve yiyecek-içecek ikramı yapılıyor. İl il kesintisiz hizmet sağlanan tesisler şunlar:KUT'ÜL Amare Yurdu, Yeni Adana Stadyumu, Asım Savaş Spor Salonu, Çukurova Yurdu, Toroslar Yurdu, Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi, Serinevler Spor Salonu, Yüreğir Gençlik Merkezi, İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi, TOHM Binası, Nihat Geven Spor Salonu, Menderes Spor Salonu, Atatürk Yüzme Havuzu, Adana Gençlik Merkezi, Çukurova Atletizm Pisti, Ceyhan Spor Salonu, Kozan Yurdu.YENİMAHALLE Spor Salonu, Cumhuriyet Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Besni İlçe Spor Salonu, Kahta İlçe Stadı, Atatürk Spor Salonu, Gazi Spor Salonu, Sincik Spor Salonu.HALİD Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü, Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü, Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi, Diyarbakır Stadyumu, Köşkler Spor Kompleksi, Bağlar Gençlik Merkezi, Çınar Spor Salonu, Genç Ofis.OLİMPİK Yüzme Havuzu, Gazikent Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Şahinbey Spor Salonu, Kalyoncu Spor Salonu, Seyri Antep Gençlik Kampı, Islahiye Gençlik Merkezi, Oğuzeli Spor Salonu, Nizip Gençlik Merkezi, Nizip Stadı, Nizip Spor Salonu, Yavuzeli Spor Salonu, Araban Spor Salonu, Araban Gençlik Merkezi.MERKEZ Spor Salonu, TOKİ Spor Salonu, Merkez Cimnastik Spor Salonu, Kırıkhan Gençlik Merkezi, Reyhanlı Gençlik Merkezi, İskenderun Gençlik Merkezi, Altınözü Gençlik Merkezi, Bayat Spor Salonu, İskenderun Spor Salonu, Dörtyol Spor Salonu, Kırıkhan Spor Salonu, Reyhanlı Spor Salonu, Altınözü Spor Salonu.MERKEZ Spor Salonu, Batıpark Spor Salonu, 12 Şubat Stadı.KILIS Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Salon, Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu, Bilali Habeşi Erkek Yurdu, Söğütlüdere Semt Sahası, 7 Aralık Semt SahasıYEŞILYURT Merkez Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Beydağı Gençlik Merkezi, Fırat Gençlik Merkezi, Cimnastik Salonu, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi, Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu, İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu.Başkan Erdoğan, Antalya bölgesindeki otellerde 50 bin yatağın depremzedeler için hazırlandığını duyurdu.Bodrum Kaymakamlığı'nca 112 depremzede Milas Havalimanı'na getirildi. Depremzedelerin bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı da otellere yerleştirildi.Marmaris Kaymakamlığı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Marmaris Ticaret Odası ve STK'ların desteğiyle oteller depremzedeler için hazırlandı.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edeceklerini bildirdi.KAHRAMANMARAŞ Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremzedelerin soğuk kış gününü dışarda geçirmemeleri için harekete geçti. Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hazırlanan vagonlarla 3 bin 400 vatandaşın konaklamasına imkân sağladı. İlker TURAK / SABAH