Olağanüstü dönemlerde sosyal medyada türeyen yalan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yaparak halkı paniğe sevk etmeyi amaçlayan sosyal medya trollerine karşı Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan uygulama üzerinden "yalanı bildir" butonunu tıklayarak, sosyal medyada denk gelinen yalan içerikler buraya şikâyet edilebilecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını belirterek, deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğu düşünülen haberlerin uygulama üzerinden bildirilebileceğini ifade etti. Uygulamayı telefonuna indiren vatandaşlar, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra sosyal medyada karşılaştıkları dezenformasyon içeren paylaşımları "Yalanı bildir" butonunu tıklayarak kuruma şikâyet edebiliyor.