Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi

"TEMİZLİK İÇİN BELEDİYE ARAÇLARI YÖNLENDİRİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bakan Karaismailoğlu, ise yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız" şeklinde paylaşımda bulundu.