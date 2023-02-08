SABAH Özel... En çok can kaybı Hatay’da... İşte il il depremin bilançosu

Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde olacak şekilde 648 deprem yaşandı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinin etkilendiği deprem derin yaralar açtı.

UMUT IŞIĞI ARANIYOR

Dünya'nın dört bir yanından gelen arama-kurtarma ekiplerinin de destek verdiği depremzedeleri kurtarma çalışmalarında 96 bin 670 personel görev alıyor. Depremzedelerin barınması için ise bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kuruldu.

5 BİN İŞ MAKİNASIYLA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edildi Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.





EN ÇOK KAYIP HATAY'DA

Yardım sevkiyatlarının devam ettiği 11 ilin acı bilançosundaki son duruma ulaşıldı. Şu ana kadar depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 7 bin 108 oldu.

En çok can kaybının yaşandığı şehir son verilere göre Hatay oldu.

İŞTE ACI TABLO :

Hatay : 2.175

Kahramanmaraş : 1.719

Adıyaman : 1.114

Osmaniye : 702

Gaziantep : 614

Adana : 236

Malatya : 216

Şanlıurfa : 170

Diyarbakır : 133

Kilis : 24

Elazığ : 5