'DEVLET VE MİLLET EL ELE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'ndeki Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, deprem bölgesine yönelik atılan adımlarla ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin sadece Cumhuriyet tarihinin değil, coğrafyasının ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu beliren Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkânları ve seferberlik ruhuyla arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. 10 ilin deprem bölgesi ilan edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerinin acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesinin temini için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.Zorlukları birer birer aşarak erişmedik, yıkıntı kaldırmadık, bir ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Bugüne kadar nice badireleri devlet-millet dayanışması ile geride bırakmış bir ülke olarak inşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve bununla birlikte acil yardımları yerine ulaştırmaktır. Ardından enkaz kaldırma sonrasında yeniden inşa faaliyetlerine de süratle başlayacağız. Deprem bölgesine bine yakın ambulans, 241 UMKE timi ve iki ambulans uçakta görevli toplamda 5000 sağlık personeli aktarılmıştır.Yıkılan fayların genişliği itibarıyla benzerlerine göre çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir.Önümüzdeki pazar gününe kadar bir hafta süreyle milli yas ilan ettik. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi.Dağıtım hatları hasar gördüğü için veya tedbiren kesilen elektrik ve doğalgaz akışının kontrollü bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün, onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratle yapıyor.Deprem felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Mısır Cumhurbaşkanı Aldulfettah es-Sisi, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, geçmiş olsun dileğinde bulundular. ANKARA