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Giriş Tarihi: 9.2.2023 22:19 Son Güncelleme: 9.2.2023 22:28

Adalet Bakanlığından o iddialara yalanlama: 304 ilave savcı görevlendirildi

Adalet Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, “Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor" şeklindeki paylaşımların gerçek dışı iddialar olduğunu açıkladı. Bakanlık, deprem bölgesindeki illere 304 ilave savcı görevlendirildiğini, illerde bulunan cumhuriyet savcıları ile ilave görevlendirilen cumhuriyet savcılarının mesai mefhumu olmaksızın 7/24 esasına göre görev yaptıklarını belirtti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Adalet Bakanlığından o iddialara yalanlama: 304 ilave savcı görevlendirildi

Adalet Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor" şeklindeki paylaşımlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli işlemlerin yapılabilmesi için deprem bölgesindeki illere 304 ilave savcı görevlendirildiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ölü muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendirilen savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin, 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgede görev yapan hekimlere ilave olarak deprem bölgesinde görevlendirilen hekimler de ölü muayene işlemleri yapmakta olup ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından da deprem bölgesindeki ölü muayene işlemleri için 258 ilave Adli Tıp Uzmanı ve Teknikeri görevlendirilmiştir. Yapılan bu görevlendirmeler ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine ilişkin ölü muayene işlemleri hızlı bir şekilde yapılmakta ve cenazeler yakınlarına en kısa sürede teslim edilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemelidir."

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Adalet Bakanlığından o iddialara yalanlama: 304 ilave savcı görevlendirildi
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