AK Parti teşkilatları deprem bölgesinde

Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay ve Malatya'da görev alan AK Parti mensupları, sahada organize olarak deprem bölgesindeki 68 ilçe, köy ve mahallelerde çalışmalarını yürütüyor.

Depremzedelerin şikayet ve taleplerini not alarak gerekli yardımların doğru yerlere ulaşmasını sağlayan AK Partili yöneticiler, arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilmesinde de etkin rol alıyor.

Bölgedeki gönüllüleri de organize eden AK Partili isimler, kendi şehirlerinden gelen yardımların koordinesinde de görev alıyor.

Öte yandan, Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca da depremin etkili olduğu Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay, Malatya ve ilçelerine destek verecek diğer AK Partili belediyeler ile eşleştirildi.

AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri AFAD ile koordineli bir şekilde çalışarak, arama-kurtarma çalışmalarına katılarak, barınma, giyim-gıda ve mobil aşevleriyle depremzedelere destek oluyor.