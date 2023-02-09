First Lady’den depremzede bebeklere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti. Refakatçisi olmayan 0-1 yaş aralığındaki 16 bebeğin Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesinin hemen ardından hastaneye gelen Emine Erdoğan, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Emine Erdoğan'ın ziyareti sırasında gözleri doldu. Emine Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.