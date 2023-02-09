Sözcü’nün Hatay Havalimanı yalanı pes dedirtti! İşte Hatay Havalimanı gerçekleri…

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye devleti tüm imkânlarıyla seferber olurken tüm ülke de tek yürek oldu. Deprem felaketinde depremzedelerin kurtarılmasına hız verilirken siyasi partilerden bazıları deprem üzerinden siyaset yapmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da onlardan biri oldu.

KILIÇDAROĞLU CHP'Lİ BELEDİYEYE MAL EDİP YALAN SÖYLEDİ

İGA İstanbul Airport, Hatay Havalimanı'nda deprem sonrası oluşan hasarın giderilmesi için çalışırken Kılıçdaroğlu siyasi malzeme olarak Hatay Havalimanı'nı kullanıp Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın havalimanını onardığı yalanını dün sosyal medyadan yazdı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanarak "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" dedi. Yavaş'ın "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" ifadeleri bile Ankara Büyükşehir'in onarımda çalışmadığını, sadece hafriyat temizliği yaptığını ortaya koymuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYLE KARŞILANDI

Hatay Havalimanını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin değil, İGA İstanbul Airport'un onardığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece hafriyat atıklarını temizlediği böylece anlaşılmıştı. Deprem bölgesindeki çalışmaları siyasi malzeme yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun İGA'nın onarmaya devam ettiği Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir'e mal etmesi ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DA "KILIÇDAROĞLU'NU KALE ALMAYINIZ" DEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrasında dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız" ifadelerini kullandı.

İGA AÇIKLAMA YAPTI: "100 KİŞİLİK EKİBİMİZ VE 50 EKİPMANIMIZ, İŞ MAKİNALARIMIZLA BİRLİKTE..."

İGA İstanbul Airport ise sosyal medyada yaptığı açıklamada onarım çalışmalarına başladığını şöyle duyurmuştu: "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından İGA Ailesi olarak yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz. Hatay Havalimanı'na ulaşan ekiplerimiz, deprem felaketi sonrasında kullanılamaz hale gelen pisti en kısa sürede tekrar hazır hale getirmek için onarım çalışmalarına başladı."

İGA İstanbul Airport, Kılıçdaroğlu'nun iletisi sonrasında sosyal medya hesabından dün yeni bir açıklama yapıp, "Pist onarım çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullanarak Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen'in Hatay Havalimanı'ndaki güncel gelişmeleri anlattığı videosunu paylaştı. Emsen videoda yaptığı açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketinden sonra yönetim kurulumuzun talimatıyla İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 100 kişilik ekibimiz ve 50 ekipmanımız, iş makinalarımızla birlikte Hatay Havalimanı'na intikal ettik. Bakım, onarım çalışmaları için devletimizin hizmetindeyiz. Birazdan yönetim kurulu başkanımız Cemal Bey de çalışmaları yerinde görmek üzere burada olacak, gelişmeleri tekrar buradan bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'DEN HATAY HAVALİMANI YALANI!

Hatay Havalimanı'nın İGA İstanbul Airport tarafından onarıldığının ortaya çıkmasına rağmen Sözcü gazetesi bugünkü gazetesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Havalimanı'nı onardığı yazdı. Dün gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen Sözcü, bugünkü gazetede "Hatay Havalimanı pistini Ankara Büyükşehir onarıyor" başlığını atarak yalanda sınır tanımadı. Gazete, Ankara Büyükşehir'in kamyonlarının hafriyat atıklarını temizlemek için alanda bulunmasını manipüle ederek sanki havalimanını onarma çalışması yapılıyormuş gibi fotoğraflar kullanılıp "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışmalarını sürdürüyor", "Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak pistin uçuşa açılması bekleniyor" ifadelerini kullanmaktan bile çekinmedi.

Sözcü'deki haberin içeriğinde hafriyat temizliğinden söz edilse bile genel itibariyle başlığa, fotoğraf altlarına ve habere bakıldığında Sözcü'nün yalanda sınır tanımadığı ortaya çıkıyor.