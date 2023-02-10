Askeri helikopter ve uçaklar sahada

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devletin tüm unsurları 10 ilde seferber edilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemi, helikopter ve uçaklarıyla yaralılar taşınıyor. Gece şartlarında bile askerler görevini kesintisiz sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 10 ilde kurulan sahra hastanelerinde depremzedelerin tedavisi sürüyor. Buralarda ilk müdahaleleri yapılan yaralıların helikopterlerle bölgedeki hastanelere naklediliyor.Dün de TSK'ya ait 2 askeri kargo uçağı Adana ve Kahramanmaraş'tan havalanarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na indi. Dün öğlen saatlerinden itibaren deprem bölgesinden İstanbul'a 920 yaralı getirildi. Kamu, özel ve üniversite dahil toplam 79 ayrı hastanede tedavi altına alınan hastalardan 421'i taburcu oldu. 499 yaralının ise tedavileri devam ediyor. Ankara'da da Etlik Şehir Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzede sayısı 303 oldu. Mersin'e Milli Savunma Bakanlığı'na ait helikopter, ambulanslar ve sivil araçlarla toplam bin 217 yaralı depremzede taşındı. Yaralılardan 40'ı Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulanslarla, 9'u ise MSB'ye bağlı helikopterle taşındı. Adıyaman'dan 3 askeri uçakla depremzede kafilesi Dalaman Havalimanı'na nakledildi. 100 kişilik depremzede grubu, Fethiye'deki KYK yurduna yerleştirildi, sıcak yemek verildi. Ayrıca askeri gemiler le ambulanslar taşındı.