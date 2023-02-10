Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay'daki Yarseli Barajı'nın patladığı iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir" dedi.

'TEHLİKE ARZ EDEN BİR DURUM YOK'

AHaber canlı yayınına bağlanan Bakan Kirişci incelemeleri yaptıklarını ve tehlike arz eden bir durum olmadığını kaydetti. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. " ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci'den 'Hatay'da baraj patladı' iddialarına yalanlama | Video