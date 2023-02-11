Eller semaya açıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde hissedilen deprem sonrası ilk cuma namazı büyük bir duygusal yoğunluk ve kalabalık eşliğinde kılındı.İstanbul'da başta selatin camiler olmak üzere bütün camiler doldu taştı. Vatandaşların akın ettiği tarihi camilerden biri de Eyüp Sultan Camii oldu. Caminin iç ve dış avlusunun dolması sonrası vatandaşlar dışarıya serilen hasır kilimlerin üzerinde namazlarını eda etti.Deprem felaketinin ardından tüm camilerde cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, "Gün, milletçe kenetlenme günüdür" konulu hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı. Hutbede de deprem gerçeği anlatıldı ve milletçe bir ve beraber olmanın önemi vurgulandı. Namaz sonrası Diyanet tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım paraları toplandı.Kahramanmaraş'ta bölgedeki camilerin yıkılması ve hasar görmesi nedeniyle cemaat cuma namazını açık alanda saf tutarak kıldı.Türkiye Diyanet Vakfı tarafından şehir merkezinde bulunan Ayşe Gümüşer İlkokulu bahçesine mescit çadır kuruldu.Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cuma namazında depremde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dualar edildi. Cuma hutbesinin konusu da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem oldu.İzmir'de de cuma hutbesinde, Türk milletinin art arda yaşanan 2 depremle sarsıldığına dikkat çekilerek depremzedeler için maddi ve manevi destek mesajı verildi. İzmirliler, cuma namazında depremzedeler için dua etti.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namazı kılındı. Bazı vatandaşlar da depremde hasar gören camilerin yakınında dışarda ibadetlerini yerine getirdi. Depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu. Kernek Camii'nde vatandaşlar namazlarını kılarken, saat 13.01'de, merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4.2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Cemaat, imamın uyarısı üzerine namazını cami dışında tamamladı.SABAH