Son dakika| AFAD’dan dikkat çeken deprem analizi! 500 atom bombası enerjisinde: Volkanik hareketlilik iddialarına yanıt

BASİT BİR KÜTLE HAREKETİ

Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor, anında değerlendirebilecek yapıya sahibiz. Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor. Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar.